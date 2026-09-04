Aufschläge in Wien: Das macht der ATX Prime am Nachmittag

ATX Prime-Performance

07.09.26 15:57 Uhr

Der ATX Prime verbucht derzeit Zuwächse.

Der ATX Prime klettert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,65 Prozent auf 3.391,27 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent stärker bei 3.370,18 Punkten in den Montagshandel, nach 3.369,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3.392,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.368,86 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3.277,74 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 3.004,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Stand von 2.293,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 27,58 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3.392,48 Punkten. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6,77 Prozent auf 176,60 EUR), Marinomed Biotech (+ 6,13 Prozent auf 4,50 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 37,50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1,22 Prozent auf 4,16 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Wolford (-3,36 Prozent auf 2,30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,96 Prozent auf 4,50 EUR), DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), FACC (-1,56 Prozent auf 16,40 EUR) und Frequentis (-1,48 Prozent auf 73,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 94.022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48,129 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,48 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net