DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 9,98 -1,9%Nas 26.082 -0,7%Bitcoin 66.105 -1,8%Euro 1,1610 -0,0%Öl 107,6 +6,3%Gold 4.315 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
ATX Prime-Performance im Blick

Aufschläge in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Aufschläge in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
122.30 EUR -0.30 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
65.20 EUR -3.10 EUR -4.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
4.40 EUR 0.01 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
4.20 EUR -0.10 EUR -2.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
70.95 EUR 0.70 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Polytec
5.08 EUR 0.08 EUR 1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
17.95 EUR -0.05 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
STRABAG SE
102.60 EUR 2.40 EUR 2.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
72.80 EUR 1.50 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
18.10 EUR -1.12 EUR -5.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
2.04 EUR 0.04 EUR 2.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3.98 EUR 0.03 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
3,371.77 EUR 3.19 EUR 0.09 %
News | Analysen

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3.371,77 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3.367,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3.368,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.384,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.354,47 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,047 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.276,95 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 2.947,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2.309,07 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 26,85 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.392,48 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,74 Prozent auf 4,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,33 Prozent auf 4,40 EUR) und Semperit (+ 1,39 Prozent auf 18,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (-4,64 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Polytec (-2,17 Prozent auf 4,95 EUR) und ZUMTOBEL (-1,99 Prozent auf 3,94 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 742.018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Aktuelle OMV Aktie News

Werbung

OMV Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.