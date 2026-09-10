Aufschläge in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime

ATX Prime-Performance im Blick

10.09.26 17:57 Uhr

Der ATX Prime zeigte sich schlussendlich kaum verändert.

Letztendlich ging der ATX Prime nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 3.371,77 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 3.367,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3.368,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 3.384,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3.354,47 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,047 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.276,95 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 2.947,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2.309,07 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 26,85 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.392,48 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Vienna Insurance (+ 3,83 Prozent auf 73,20 EUR), STRABAG SE (+ 2,80 Prozent auf 102,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,74 Prozent auf 4,50 EUR), Marinomed Biotech (+ 2,33 Prozent auf 4,40 EUR) und Semperit (+ 1,39 Prozent auf 18,25 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-6,90 Prozent auf 2,16 EUR), Frequentis (-4,64 Prozent auf 65,80 EUR), Wienerberger (-4,41 Prozent auf 18,00 EUR), Polytec (-2,17 Prozent auf 4,95 EUR) und ZUMTOBEL (-1,99 Prozent auf 3,94 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 742.018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 48,013 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net