Aufschläge in Wien: So steht der ATX am Mittag

Index im Blick

28.10.26 12:26 Uhr

Am Mittwochmittag agieren die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Am Mittwoch geht es im ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,08 Prozent auf 6.434,67 Punkte aufwärts. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 180,990 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 6.429,63 Punkte an der Kurstafel, nach 6.429,63 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6.461,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.423,60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 7.012,13 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Stand von 6.334,06 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 4.682,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 20,23 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 4,24 Prozent auf 10,32 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,48 Prozent auf 160,40 EUR), DO (+ 1,41 Prozent auf 201,00 EUR), Vienna Insurance (+ 1,41 Prozent auf 71,80 EUR) und Palfinger (+ 0,92 Prozent auf 27,35 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3,91 Prozent auf 40,82 EUR), Verbund (-0,93 Prozent auf 69,15 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 21,30 EUR), Erste Group Bank (-0,65 Prozent auf 106,50 EUR) und Österreichische Post (-0,63 Prozent auf 31,30 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 127.242 Aktien gehandelt. Mit 41,642 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net