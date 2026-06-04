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Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI

05.06.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Zürich: Am Mittag Pluszeichen im SPI | finanzen.net

Das macht der SPI mittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
20,10 EUR -1,50 EUR -6,94%
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7,72 CHF 0,44 CHF 6,04%
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Comet Holding AG
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Curatis AG
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Groupe Minoteries SA
230,00 CHF -10,00 CHF -4,17%
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Leonteq AG
15,12 CHF 0,76 CHF 5,29%
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MindMaze Therapeutics
0,36 CHF -0,01 CHF -1,91%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
333,20 CHF 2,40 CHF 0,73%
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SHL Telemedicine
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SPI
18.941,7 PKT 58,7 PKT 0,31%
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Um 12:09 Uhr geht es im SPI im SIX-Handel um 0,21 Prozent aufwärts auf 18.922,78 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,362 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,108 Prozent auf 18.903,37 Punkte an der Kurstafel, nach 18.882,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18.835,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.944,65 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0,700 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, notierte der SPI bei 18.478,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.353,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16.977,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,73 Prozent. Bei 19.309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Bellevue (+ 6,04 Prozent auf 7,72 CHF), Leonteq (+ 5,57 Prozent auf 15,16 CHF), Curatis (+ 4,07 Prozent auf 23,00 CHF), EvoNext (+ 4,06 Prozent auf 1,67 CHF) und Burckhardt Compression (+ 3,66 Prozent auf 467,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-9,30 Prozent auf 18,23 CHF), SHL Telemedicine (-9,00 Prozent auf 0,91 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 5,40 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,17 Prozent auf 230,00 CHF) und Comet (-4,00 Prozent auf 345,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 926.588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 276,351 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
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07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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11.05.2026ams-OSRAM BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
09.04.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
13.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
10.02.2026ams-OSRAM BuyUBS AG
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08.05.2026ams-OSRAM NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
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12.02.2026ams-OSRAM HoldJefferies & Company Inc.
12.02.2026ams-OSRAM Equal WeightBarclays Capital
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05.05.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026ams-OSRAM UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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