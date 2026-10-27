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SPI im Blick

Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen

Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SPI mittags steigen

Der SPI befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -2.70 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,240.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Basilea Pharmaceutica AG
80.20 EUR 6.70 EUR 9.12 %
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Bellevue AG
7.05 EUR -0.10 EUR -1.40 %
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BioVersys
25.40 EUR -0.40 EUR -1.55 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.75 EUR -0.05 EUR -0.86 %
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Curatis AG
18.70 EUR 0.80 EUR 4.47 %
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EMS-CHEMIE AG
910.00 EUR -30.00 EUR -3.19 %
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EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.06 EUR -2.40 %
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INFICON HOLDING AG
190.00 EUR 13.00 EUR 7.34 %
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Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
433.00 EUR -6.00 EUR -1.37 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
15.34 EUR -0.38 EUR -2.42 %
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SIG Group
15.93 EUR 1.18 EUR 8.00 %
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Indizes
SPI
20,557.96 CHF 52.05 CHF 0.25 %
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Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent stärker bei 20.583,20 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,567 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,002 Prozent stärker bei 20.506,34 Punkten, nach 20.505,91 Punkten am Vortag.

Bei 20.455,15 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20.590,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 19.771,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20.183,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17.295,35 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SIG Group (+ 9,06 Prozent auf 14,93 CHF), INFICON (+ 5,88 Prozent auf 180,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 5,81 Prozent auf 72,90 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,01 Prozent auf 5,70 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,93 Prozent auf 14,80 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-5,16 Prozent auf 16,55 CHF), BioVersys (-3,67 Prozent auf 23,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,97 Prozent auf 8,83 CHF) und EMS-CHEMIE (-2,47 Prozent auf 848,00 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.100.677 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 347,351 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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10:51 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital

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