Aufschläge in Zürich: Gewinne im SMI

SMI-Kursentwicklung

09.11.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der SMI heute.

Am Montag erhöht sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,51 Prozent auf 14.872,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,717 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent schwächer bei 14.786,06 Punkten in den Montagshandel, nach 14.796,50 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 14.917,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.777,55 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Der SMI lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 13.787,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SMI bei 14.544,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der SMI mit 12.298,35 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,26 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 15.092,56 Punkten. Bei 12.053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Sika (+ 2,51 Prozent auf 189,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,51 Prozent auf 68,66 CHF), Roche (+ 2,18 Prozent auf 398,80 CHF), Holcim (+ 1,34 Prozent auf 74,24 CHF) und Geberit (+ 0,93 Prozent auf 585,40 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-1,55 Prozent auf 149,60 CHF), Galderma (-1,15 Prozent auf 189,55 CHF), Zurich Insurance (-0,57 Prozent auf 626,60 CHF), Givaudan (-0,47 Prozent auf 4.035,00 CHF) und Nestlé (-0,43 Prozent auf 85,48 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.323.994 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 339,785 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net