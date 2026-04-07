Aufschläge in Zürich: Gewinne im SPI

SPI-Performance im Fokus

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:39 Uhr springt der SPI im SIX-Handel um 2,72 Prozent auf 18.341,09 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,319 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,46 Prozent fester bei 18.115,28 Punkten in den Handel, nach 17.855,12 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 18.503,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.115,28 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SPI mit 18.099,81 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bei 18.407,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, erreichte der SPI einen Stand von 15.203,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,542 Prozent zu Buche. 19.309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Molecular Partners (+ 14,00 Prozent auf 3,42 CHF), ASMALLWORLD (+ 12,28 Prozent auf 0,64 CHF), DocMorris (+ 11,16 Prozent auf 5,36 CHF), Forbo International (+ 9,59 Prozent auf 766,00 CHF) und OC Oerlikon (+ 9,12 Prozent auf 3,47 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil SHL Telemedicine (-9,33 Prozent auf 0,95 CHF), Evolva (-6,29 Prozent auf 0,83 CHF), Varia US Properties (-3,85 Prozent auf 15,00 CHF), BVZ (-2,60 Prozent auf 1.500,00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-2,52 Prozent auf 14,70 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4.705.174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net