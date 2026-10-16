DAX 25.673 +1,1%ESt50 6.213 +0,7%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,87 -1,2%Nas 26.536 -0,7%Bitcoin 72.773 -0,6%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,6 -0,3%Gold 4.190 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SMI aktuell

Aufschläge in Zürich: Pluszeichen im SMI

Aufschläge in Zürich: Pluszeichen im SMI

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.42 EUR 1.74 EUR 2.16 %
Charts | News | Analysen
Amrize
33.26 EUR 0.82 EUR 2.53 %
Charts | News | Analysen
Galderma
186.00 EUR 2.00 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
4,228.00 EUR 65.00 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen
Lonza AG (N)
646.20 EUR -3.80 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
88.98 EUR 2.15 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
134.00 EUR 0.84 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
653.00 EUR 5.40 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
405.65 EUR -2.35 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
81.64 EUR 0.24 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
160.10 EUR -0.30 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SMI
14,381.07 CHF 31.56 CHF 0.22 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent höher bei 14.383,30 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,625 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 14.358,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Bei 14.307,52 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14.392,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.868,66 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 14.267,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der SMI bei 12.702,08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,58 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Partners Group (+ 1,63 Prozent auf 610,00 CHF), Galderma (+ 1,60 Prozent auf 174,90 CHF), Amrize (+ 1,59 Prozent auf 31,33 CHF) und Sandoz (+ 1,17 Prozent auf 76,14 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-1,11 Prozent auf 124,50 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 377,70 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 3.916,00 CHF), Lonza (-0,40 Prozent auf 601,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,29 Prozent auf 75,98 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.924.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.