Aufschläge in Zürich: Pluszeichen im SMI

SMI aktuell

16.10.26 15:57 Uhr

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,24 Prozent höher bei 14.383,30 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,625 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,060 Prozent auf 14.358,18 Punkte an der Kurstafel, nach 14.349,51 Punkten am Vortag.

Bei 14.307,52 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14.392,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 3,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.868,66 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 14.267,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der SMI bei 12.702,08 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,58 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 1,68 Prozent auf 82,43 CHF), Partners Group (+ 1,63 Prozent auf 610,00 CHF), Galderma (+ 1,60 Prozent auf 174,90 CHF), Amrize (+ 1,59 Prozent auf 31,33 CHF) und Sandoz (+ 1,17 Prozent auf 76,14 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Novartis (-1,11 Prozent auf 124,50 CHF), Roche (-0,53 Prozent auf 377,70 CHF), Givaudan (-0,48 Prozent auf 3.916,00 CHF), Lonza (-0,40 Prozent auf 601,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,29 Prozent auf 75,98 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1.924.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 317,750 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net