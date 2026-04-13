Aufschläge in Zürich: SLI am Dienstagmittag mit Kursplus

SLI-Entwicklung

Der SLI entwickelt sich aktuell positiv.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,85 Prozent höher bei 2.126,12 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,398 Prozent stärker bei 2.116,55 Punkten, nach 2.108,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.112,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.130,84 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der SLI auf 2.032,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der SLI mit 2.174,02 Punkten berechnet. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.04.2025, bei 1.855,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,16 Prozent zurück. 2.223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 9,18 Prozent auf 149,85 CHF), Givaudan (+ 4,58 Prozent auf 2.922,00 CHF), Straumann (+ 2,69 Prozent auf 87,12 CHF), Lonza (+ 2,44 Prozent auf 529,60 CHF) und Richemont (+ 2,29 Prozent auf 156,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Re (-3,75 Prozent auf 128,20 CHF), Galderma (-0,47 Prozent auf 158,15 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 120,12 CHF), Helvetia Baloise (-0,19 Prozent auf 215,40 CHF) und Roche (-0,16 Prozent auf 316,70 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 991.141 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 272,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net