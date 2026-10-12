Aufschläge in Zürich: SLI am Montagmittag im Plus

SLI-Kursverlauf

12.10.26 12:25 Uhr

Der SLI entwickelt sich am Montag positiv.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 2.226,09 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,416 Prozent fester bei 2.228,35 Punkten, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.224,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.230,71 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2.022,66 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,49 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Galderma (+ 1,21 Prozent auf 166,95 CHF), Sonova (+ 1,21 Prozent auf 267,80 CHF), Swiss Re (+ 1,11 Prozent auf 145,60 CHF), Swiss Life (+ 0,77 Prozent auf 890,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,66 Prozent auf 579,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-0,79 Prozent auf 624,00 CHF), Lindt (-0,70 Prozent auf 7.795,00 CHF), Givaudan (-0,26 Prozent auf 3.431,00 CHF), Sika (-0,26 Prozent auf 173,35 CHF) und Richemont (-0,21 Prozent auf 169,95 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 638.376 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,902 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net