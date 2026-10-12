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Index-Performance im Blick

Aufschläge in Zürich: SLI am Montagnachmittag fester

Aufschläge in Zürich: SLI am Montagnachmittag fester

Am Montag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.17 EUR -0.27 EUR -0.83 %
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Galderma
179.00 EUR 3.00 EUR 1.70 %
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Julius Bär
75.68 EUR 0.40 EUR 0.53 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
249.60 EUR 2.80 EUR 1.13 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,385.00 EUR -45.00 EUR -0.53 %
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Nestlé SA (Nestle)
81.95 EUR 0.24 EUR 0.29 %
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Partners Group AG
642.60 EUR 1.60 EUR 0.25 %
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Richemont
183.35 EUR 0.90 EUR 0.49 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.00 EUR 2.65 EUR 0.69 %
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Sika AG
185.75 EUR -2.05 EUR -1.09 %
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Sonova AG
283.80 EUR 8.90 EUR 3.24 %
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Straumann Holding AG
95.00 EUR 2.00 EUR 2.15 %
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Swiss Re AG
155.10 EUR 0.15 EUR 0.10 %
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UBS
42.56 EUR 0.53 EUR 1.26 %
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VAT
729.80 EUR 14.60 EUR 2.04 %
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Indizes
SLI
2,235.63 CHF 16.52 CHF 0.74 %
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Um 15:40 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 2.228,05 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,416 Prozent höher bei 2.228,35 Punkten, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2.224,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.232,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2.022,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 1,58 Prozent auf 91,26 CHF), Galderma (+ 1,52 Prozent auf 167,45 CHF), Sonova (+ 1,36 Prozent auf 268,20 CHF), Julius Bär (+ 0,90 Prozent auf 71,48 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 230,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-1,28 Prozent auf 663,40 CHF), Lindt (-1,15 Prozent auf 7.760,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 173,10 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 170,00 CHF) und Nestlé (-0,03 Prozent auf 76,02 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.114.879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 305,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Nestlé Neutral UBS AG
29.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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