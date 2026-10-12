Aufschläge in Zürich: SLI am Montagnachmittag fester

Index-Performance im Blick

12.10.26 15:57 Uhr

Am Montag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:40 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 2.228,05 Punkte. In den Montagshandel ging der SLI 0,416 Prozent höher bei 2.228,35 Punkten, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2.224,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.232,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Wert von 2.022,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,58 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 1,58 Prozent auf 91,26 CHF), Galderma (+ 1,52 Prozent auf 167,45 CHF), Sonova (+ 1,36 Prozent auf 268,20 CHF), Julius Bär (+ 0,90 Prozent auf 71,48 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 230,50 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil VAT (-1,28 Prozent auf 663,40 CHF), Lindt (-1,15 Prozent auf 7.760,00 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 173,10 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 170,00 CHF) und Nestlé (-0,03 Prozent auf 76,02 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.114.879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 305,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net