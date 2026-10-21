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Kursverlauf

Aufschläge in Zürich: SLI freundlich

Aufschläge in Zürich: SLI freundlich

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
34.14 EUR 0.53 EUR 1.58 %
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Helvetia Baloise Holding AG
229.80 EUR 2.60 EUR 1.14 %
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Holcim AG
69.90 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
249.70 EUR 3.40 EUR 1.38 %
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Logitech S.A.
97.46 EUR 3.62 EUR 3.86 %
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Partners Group AG
653.60 EUR -3.60 EUR -0.55 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
421.05 EUR 1.05 EUR 0.25 %
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SGS SA
107.05 EUR 1.30 EUR 1.23 %
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Sonova AG
301.80 EUR 2.40 EUR 0.80 %
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Straumann Holding AG
99.50 EUR -0.50 EUR -0.50 %
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Swiss Re AG
164.75 EUR 1.25 EUR 0.76 %
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Swisscom AG
720.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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UBS
41.88 EUR -0.10 EUR -0.24 %
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VAT
657.00 EUR 0.40 EUR 0.06 %
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Indizes
SLI
2,321.15 CHF 4.84 CHF 0.21 %
News | Analysen

Am Mittwoch klettert der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 2.320,19 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,009 Prozent höher bei 2.316,51 Punkten, nach 2.316,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.310,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.323,30 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.243,18 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 2.285,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2.040,70 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Straumann (+ 1,60 Prozent auf 95,16 CHF), VAT (+ 1,23 Prozent auf 608,00 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 89,98 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,03 Prozent auf 216,80 CHF) und SGS SA (+ 0,75 Prozent auf 99,72 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-0,82 Prozent auf 606,40 CHF), Sonova (-0,79 Prozent auf 276,40 CHF), Swisscom (-0,67 Prozent auf 665,00 CHF), Holcim (-0,52 Prozent auf 64,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,39 Prozent auf 229,20 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 778.404 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 326,511 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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