Aufschläge in Zürich: SLI legt letztendlich zu

Kursentwicklung

27.07.26 17:57 Uhr

Der SLI beendete den Handelstag im Plus.

Im SLI ging es im SIX-Handel zum Handelsende um 0,76 Prozent aufwärts auf 2.293,94 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,898 Prozent auf 2.297,19 Punkte an der Kurstafel, nach 2.276,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.300,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2.283,74 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2.268,71 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.04.2026, einen Wert von 2.105,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 1.994,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,65 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.915,56 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sika (+ 3,46 Prozent auf 161,25 CHF), Sonova (+ 3,12 Prozent auf 218,00 CHF), Lonza (+ 2,08 Prozent auf 559,40 CHF), Amrize (+ 1,64 Prozent auf 40,90 CHF) und SGS SA (+ 1,56 Prozent auf 94,84 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-4,33 Prozent auf 622,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,42 Prozent auf 201,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,25 Prozent auf 79,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,37 Prozent auf 215,80 CHF) und Nestlé (-0,35 Prozent auf 80,39 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.167.514 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 303,985 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net