Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich freundlich

Index im Blick

21.07.26 17:57 Uhr

Beim SLI standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2.284,62 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der SLI 0,357 Prozent leichter bei 2.274,66 Punkten, nach 2.282,80 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.271,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.288,63 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 2.215,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der SLI noch bei 2.120,22 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 1.986,05 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,21 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 5,07 Prozent auf 700,40 CHF), Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 66,54 CHF), Logitech (+ 2,25) Prozent auf 84,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF) und Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-5,42 Prozent auf 255,00 CHF), Julius Bär (-3,96 Prozent auf 70,80 CHF), Swiss Re (-2,81 Prozent auf 131,55 CHF), Sonova (-2,34 Prozent auf 200,40 CHF) und Lindt (-2,03 Prozent auf 9.400,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3.754.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 287,455 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent.

Redaktion finanzen.net