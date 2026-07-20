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Index im Blick

Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich freundlich

Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich freundlich

Beim SLI standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
87.06 EUR 3.62 EUR 4.34 %
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Galderma
189.00 EUR 3.00 EUR 1.61 %
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Julius Bär
76.42 EUR -2.26 EUR -2.87 %
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
9,950.00 EUR -470.00 EUR -4.51 %
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Logitech S.A.
89.76 EUR 0.40 EUR 0.45 %
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Novartis AG
137.02 EUR 5.74 EUR 4.37 %
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Partners Group AG
730.60 EUR -12.60 EUR -1.70 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
358.20 EUR -0.50 EUR -0.14 %
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Sandoz
71.00 EUR 0.86 EUR 1.23 %
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Schindler AG (PS)
289.25 EUR -2.10 EUR -0.72 %
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Sonova AG
223.60 EUR 1.50 EUR 0.68 %
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Swiss Re AG
141.70 EUR -6.15 EUR -4.16 %
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UBS
45.55 EUR -0.23 EUR -0.50 %
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VAT
748.00 EUR 29.40 EUR 4.09 %
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Indizes
SLI
2,284.62 CHF 1.82 CHF 0.08 %
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Der SLI ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 2.284,62 Punkten aus dem Handel. In den Handel ging der SLI 0,357 Prozent leichter bei 2.274,66 Punkten, nach 2.282,80 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2.271,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.288,63 Punkten lag.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 2.215,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der SLI noch bei 2.120,22 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 1.986,05 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6,21 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.321,54 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 5,07 Prozent auf 700,40 CHF), Sandoz (+ 2,43 Prozent auf 66,54 CHF), Logitech (+ 2,25) Prozent auf 84,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,02 Prozent auf 80,88 CHF) und Novartis (+ 1,98 Prozent auf 125,54 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Schindler (-5,42 Prozent auf 255,00 CHF), Julius Bär (-3,96 Prozent auf 70,80 CHF), Swiss Re (-2,81 Prozent auf 131,55 CHF), Sonova (-2,34 Prozent auf 200,40 CHF) und Lindt (-2,03 Prozent auf 9.400,00 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 3.754.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 287,455 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
09:46 Novartis Market-Perform Bernstein Research
09:26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 Novartis Neutral UBS AG
07.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG