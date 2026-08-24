Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

26.08.26 17:57 Uhr

Der SLI befand sich am Abend im Aufwärtstrend.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent höher bei 2.330,37 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,135 Prozent stärker bei 2.327,32 Punkten, nach 2.324,19 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 2.325,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2.337,24 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,817 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2.276,74 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 2.151,18 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 2.009,30 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,34 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2.352,31 Punkte. Bei 1.915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 3,71 Prozent auf 73,80 CHF), Amrize (+ 3,26 Prozent auf 36,46 CHF), Richemont (+ 2,11 Prozent auf 191,00 CHF), Logitech (+ 1,78 Prozent auf 79,94 CHF) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 43,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sandoz (-3,92 Prozent auf 70,66 CHF), Sonova (-1,55 Prozent auf 241,20 CHF), Roche (-1,47 Prozent auf 368,30 CHF), Lonza (-1,01 Prozent auf 587,80 CHF) und Novartis (-0,90 Prozent auf 127,18 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.758.679 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 314,377 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net