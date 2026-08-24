Aufschläge in Zürich: SLI mittags fester
Der SLI befindet sich heute im Aufwärtstrend.
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Um 12:08 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 2.335,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,135 Prozent auf 2.327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 2.324,19 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2.325,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 2.336,75 Zähler.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,02 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 2.276,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2.151,18 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 2.009,30 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 2,78 Prozent auf 73,14 CHF), Amrize (+ 2,72 Prozent auf 36,27 CHF), Straumann (+ 2,45 Prozent auf 93,78 CHF), Richemont (+ 1,87 Prozent auf 190,55 CHF) und Sika (+ 1,63 Prozent auf 193,45 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sandoz (-1,52 Prozent auf 72,42 CHF), Sonova (-0,90 Prozent auf 242,80 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 591,80 CHF), Galderma (-0,32 Prozent auf 171,05 CHF) und Swiss Re (-0,25 Prozent auf 140,20 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 980.708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 314,377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG