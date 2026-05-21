DAX24.947 +0,2%Est506.290 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 +0,4%Nas26.376 -1,2%Bitcoin55.737 -1,3%Euro1,1593 -0,1%Öl79,22 -0,2%Gold4.328 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 BMW 519000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- BMW kappt Prognose kräftig -- Novo Nordisk, HENSOLDT, VW, Softbank, SpaceX, Halbleiter-Aktien, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom KI-Hype erreicht die Industrie: Caterpillar-Aktie profitiert massiv vom Rechenzentrums-Boom
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich fester

17.06.26 12:25 Uhr
Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich fester | finanzen.net

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85,40 CHF 1,38 CHF 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
171,75 CHF 0,50 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Helvetia Baloise Holding AG
205,20 CHF -1,80 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
186,00 CHF 0,05 CHF 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
86,56 CHF -0,74 CHF -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
717,00 CHF 1,20 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
327,90 CHF 3,90 CHF 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
195,40 CHF 2,00 CHF 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Straumann Holding AG
103,35 CHF 10,07 CHF 10,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
120,60 CHF -1,95 CHF -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
627,50 CHF -11,50 CHF -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
40,05 CHF -0,13 CHF -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
683,00 CHF 17,60 CHF 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.210,1 PKT 7,0 PKT 0,32%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent im Plus bei 2.210,51 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,052 Prozent stärker bei 2.204,21 Punkten, nach 2.203,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.210,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.199,41 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2.101,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.056,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1.962,82 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 10,69 Prozent auf 103,25 CHF), VAT (+ 1,92 Prozent auf 678,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 85,58 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 67,82 CHF) und Sonova (+ 1,19 Prozent auf 195,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,10 Prozent auf 632,00 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 86,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF) und Helvetia Baloise (-0,87 Prozent auf 205,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.282.579 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,257 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Swiss Re AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital
21.05.2026Swiss Re SellUBS AG
13.05.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Swiss Re KaufenDZ BANK
09.12.2025Swiss Re KaufenDZ BANK
17.11.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Swiss Re BuyUBS AG
31.10.2025Swiss Re BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.06.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026Swiss Re NeutralUBS AG
10.03.2026Swiss Re NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital
21.05.2026Swiss Re SellUBS AG
13.05.2026Swiss Re SellGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Swiss Re UnderperformRBC Capital Markets
07.05.2026Swiss Re UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Swiss Re AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen