Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich fester

Index im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Mittwoch steht der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,34 Prozent im Plus bei 2.210,51 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,052 Prozent stärker bei 2.204,21 Punkten, nach 2.203,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2.210,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.199,41 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0,151 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 2.101,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.056,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1.962,82 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Zähler.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 10,69 Prozent auf 103,25 CHF), VAT (+ 1,92 Prozent auf 678,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 85,58 CHF), Sandoz (+ 1,50 Prozent auf 67,82 CHF) und Sonova (+ 1,19 Prozent auf 195,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Swiss Re (-1,39 Prozent auf 120,85 CHF), Swisscom (-1,10 Prozent auf 632,00 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 86,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,91 Prozent auf 184,25 CHF) und Helvetia Baloise (-0,87 Prozent auf 205,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.282.579 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,257 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net