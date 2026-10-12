DAX 25.278 +0,8%ESt50 6.201 +0,5%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,00 ±0,0%Nas 27.252 -0,4%Bitcoin 73.902 -1,0%Euro 1,1160 -0,3%Öl 106,7 +1,9%Gold 4.167 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SLI-Kursverlauf

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich in der Gewinnzone

Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich in der Gewinnzone

Der SLI entwickelte sich letztendlich positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
32.17 EUR -0.27 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Galderma
178.00 EUR 2.00 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Givaudan AG
3,706.00 EUR 32.00 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Kühne + Nagel International AG (KN)
249.60 EUR 2.80 EUR 1.13 %
Charts | News | Analysen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
8,385.00 EUR -45.00 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Partners Group AG
642.60 EUR 1.60 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.70 EUR 2.35 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Sandoz
75.56 EUR -0.04 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Straumann Holding AG
95.00 EUR 2.00 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen
Swiss Re AG
155.10 EUR 0.15 EUR 0.10 %
Charts | News | Analysen
Swisscom AG
675.00 EUR -10.00 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
UBS
42.56 EUR 0.53 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
VAT
729.80 EUR 14.60 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SLI
2,231.82 CHF 12.71 CHF 0.57 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss ging es im SLI im SIX-Handel um 0,57 Prozent nach oben auf 2.231,82 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,416 Prozent fester bei 2.228,35 Punkten, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.224,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.236,68 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2.022,66 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,76 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,00 Prozent auf 91,64 CHF), Galderma (+ 1,94 Prozent auf 168,15 CHF), Sandoz (+ 1,86 Prozent auf 71,02 CHF), Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 3.488,00 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,47 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-1,10 Prozent auf 664,60 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 7.785,00 CHF), Swisscom (-0,48 Prozent auf 626,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,04 Prozent auf 228,60 CHF) und UBS (+ 0,28 Prozent auf 40,01 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.279.954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,902 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.