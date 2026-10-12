Aufschläge in Zürich: SLI schlussendlich in der Gewinnzone

SLI-Kursverlauf

12.10.26 17:57 Uhr

Der SLI entwickelte sich letztendlich positiv.

Zum Handelsschluss ging es im SLI im SIX-Handel um 0,57 Prozent nach oben auf 2.231,82 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,416 Prozent fester bei 2.228,35 Punkten, nach 2.219,11 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.224,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 2.236,68 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 2.219,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 2.022,66 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,76 Prozent zu Buche. Bei 2.352,31 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,00 Prozent auf 91,64 CHF), Galderma (+ 1,94 Prozent auf 168,15 CHF), Sandoz (+ 1,86 Prozent auf 71,02 CHF), Givaudan (+ 1,40 Prozent auf 3.488,00 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,47 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil VAT (-1,10 Prozent auf 664,60 CHF), Lindt (-0,83 Prozent auf 7.785,00 CHF), Swisscom (-0,48 Prozent auf 626,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,04 Prozent auf 228,60 CHF) und UBS (+ 0,28 Prozent auf 40,01 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.279.954 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305,902 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net