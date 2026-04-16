Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge

Index im Fokus

Der SLI notierte schlussendlich im Plus.

Am Freitag tendierte der SLI via SIX zum Handelsende 2,15 Prozent fester bei 2.167,65 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,137 Prozent fester bei 2.125,00 Punkten in den Handel, nach 2.122,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 2.124,44 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.167,65 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der SLI einen Stand von 2.056,19 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2.173,89 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Stand von 1.873,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,775 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2.223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1.915,56 Punkte.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 6,09 Prozent auf 592,00 CHF), Straumann (+ 4,79 Prozent auf 92,38 CHF), Sika (+ 4,38 Prozent auf 157,20 CHF), Richemont (+ 4,37 Prozent auf 160,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 75,48 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-1,21 Prozent auf 650,50 CHF), Nestlé (+ 0,36 Prozent auf 79,02 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 185,65 CHF), Zurich Insurance (+ 0,76 Prozent auf 559,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,80 Prozent auf 131,55 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6.330.436 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 273,251 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net