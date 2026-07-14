Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen
Der SLI verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursgewinne.
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Der SLI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 2.296,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,029 Prozent leichter bei 2.285,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.286,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.299,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.272,05 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,625 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der SLI bei 2.198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.131,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der SLI-Kurs 1.969,44 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,76 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Partners Group (+ 2,91 Prozent auf 720,40 CHF), Alcon (+ 2,14 Prozent auf 55,36 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 76,00 CHF) und Sika (+ 2,02 Prozent auf 161,85 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), Galderma (-1,27 Prozent auf 166,60 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 80,88 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 134,30 CHF) und Zurich Insurance (-1,11 Prozent auf 606,80 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5.044.776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
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