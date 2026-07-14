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SLI-Performance im Blick

Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Der SLI verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
92.96 EUR 4.70 EUR 5.33 %
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Alcon AG
58.80 EUR 0.40 EUR 0.68 %
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Galderma
181.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Holcim AG
81.54 EUR 0.88 EUR 1.09 %
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Logitech S.A.
86.80 EUR -1.90 EUR -2.14 %
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Partners Group AG
775.80 EUR 16.20 EUR 2.13 %
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Richemont
207.70 EUR 9.90 EUR 5.01 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
353.50 EUR -1.10 EUR -0.31 %
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Sika AG
171.60 EUR 1.50 EUR 0.88 %
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Swiss Re AG
144.75 EUR -0.90 EUR -0.62 %
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UBS
47.82 EUR -0.16 EUR -0.33 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
653.60 EUR -13.20 EUR -1.98 %
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Indizes
SLI
2,296.31 CHF 10.16 CHF 0.44 %
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Der SLI verbuchte im SIX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 2.296,31 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,029 Prozent leichter bei 2.285,48 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2.286,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2.299,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.272,05 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,625 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, lag der SLI bei 2.198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.131,37 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der SLI-Kurs 1.969,44 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6,76 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Partners Group (+ 2,91 Prozent auf 720,40 CHF), Alcon (+ 2,14 Prozent auf 55,36 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 76,00 CHF) und Sika (+ 2,02 Prozent auf 161,85 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), Galderma (-1,27 Prozent auf 166,60 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 80,88 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 134,30 CHF) und Zurich Insurance (-1,11 Prozent auf 606,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5.044.776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,37 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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06.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 UBS Equal Weight Barclays Capital