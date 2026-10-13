Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Gewinnen

SLI-Kursentwicklung

13.10.26 09:27 Uhr

Anleger in Zürich schicken den SLI am Dienstagmorgen erneut ins Plus.

Am Dienstag geht es im SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,95 Prozent auf 2.255,38 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,486 Prozent auf 2.244,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2.234,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.256,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2.244,91 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 2.219,80 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2.288,38 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 2.025,36 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,85 Prozent. 2.352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1.915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 7,20 Prozent auf 3.739,00 CHF), Alcon (+ 2,66 Prozent auf 54,86 CHF), Roche (+ 1,97 Prozent auf 367,10 CHF), Sika (+ 1,75 Prozent auf 177,80 CHF) und Novartis (+ 1,68 Prozent auf 121,98 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,98 Prozent auf 644,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,82 Prozent auf 79,36 CHF), Richemont (-0,55 Prozent auf 170,70 CHF), Julius Bär (-0,28 Prozent auf 71,56 CHF) und Logitech (-0,05 Prozent auf 82,66 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 153.079 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 305,704 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net