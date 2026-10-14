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SLI-Kursentwicklung

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Mittwochmorgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
56.76 EUR 0.76 EUR 1.36 %
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Amrize
32.35 EUR 0.61 EUR 1.92 %
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Galderma
176.00 EUR -2.00 EUR -1.12 %
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Helvetia Baloise Holding AG
218.60 EUR 2.00 EUR 0.92 %
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Lonza AG (N)
616.60 EUR 8.60 EUR 1.41 %
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Partners Group AG
646.60 EUR -1.60 EUR -0.25 %
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Richemont
183.15 EUR -0.10 EUR -0.05 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
385.15 EUR -4.00 EUR -1.03 %
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Sandoz
76.38 EUR -0.18 EUR -0.24 %
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Swiss Re AG
155.20 EUR -2.80 EUR -1.77 %
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Swisscom AG
675.00 EUR 5.00 EUR 0.75 %
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UBS
42.73 EUR -0.24 EUR -0.56 %
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VAT
691.80 EUR -14.80 EUR -2.09 %
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Indizes
SLI
2,256.29 CHF 12.80 CHF 0.57 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,26 Prozent auf 2.249,35 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,023 Prozent stärker bei 2.244,01 Punkten, nach 2.243,49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2.243,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2.250,03 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,942 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 2.224,12 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.07.2026, den Wert von 2.286,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der SLI noch bei 2.017,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,90 Prozent auf 174,15 CHF), Lonza (+ 1,73 Prozent auf 576,20 CHF), Alcon (+ 1,34 Prozent auf 53,12 CHF), Amrize (+ 1,33 Prozent auf 30,48 CHF) und Swisscom (+ 1,27 Prozent auf 639,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-1,66 Prozent auf 144,80 CHF), Galderma (-1,08 Prozent auf 165,55 CHF), VAT (-0,65 Prozent auf 642,00 CHF), Sandoz (-0,59 Prozent auf 71,22 CHF) und Helvetia Baloise (-0,49 Prozent auf 204,60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 153.208 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,024 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7,56 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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