Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen

Kursentwicklung im Fokus

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,94 Prozent stärker bei 13.364,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 13.291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13.240,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.425,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.285,66 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 13.426,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der SMI mit 13.799,59 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 12.356,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,887 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,21 Prozent auf 488,00 CHF), Alcon (+ 2,72 Prozent auf 52,82 CHF), Roche (+ 2,42) Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,04 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-1,81 Prozent auf 493,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 171,70 CHF), Swiss Life (-1,05 Prozent auf 851,20 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 81,58 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3.848.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 280,868 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net