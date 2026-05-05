DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,2%Nas26.004 -0,3%Bitcoin66.094 +0,1%Euro1,1611 -0,4%Öl110,4 +0,6%Gold4.501 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen

19.05.26 17:57 Uhr
Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
79,68 CHF -1,38 CHF -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
52,82 CHF 1,40 CHF 2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
493,90 CHF -9,10 CHF -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
171,70 CHF -2,20 CHF -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
81,58 CHF -0,72 CHF -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
488,00 CHF 19,70 CHF 4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,90 CHF 1,66 CHF 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
119,04 CHF 1,84 CHF 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
329,50 CHF 7,80 CHF 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
851,20 CHF -9,00 CHF -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
125,20 CHF 1,35 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
36,15 CHF -0,11 CHF -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
572,20 CHF -1,20 CHF -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.364,8 PKT 124,1 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Der SMI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,94 Prozent stärker bei 13.364,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,381 Prozent auf 13.291,20 Punkte an der Kurstafel, nach 13.240,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.425,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.285,66 Zählern.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, einen Stand von 13.426,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wurde der SMI mit 13.799,59 Punkten gehandelt. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 12.356,77 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,887 Prozent. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14.063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,21 Prozent auf 488,00 CHF), Alcon (+ 2,72 Prozent auf 52,82 CHF), Roche (+ 2,42) Prozent auf 329,50 CHF), Nestlé (+ 2,12 Prozent auf 79,90 CHF) und Novartis (+ 1,57 Prozent auf 119,04 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Geberit (-1,81 Prozent auf 493,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,70 Prozent auf 79,68 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 171,70 CHF), Swiss Life (-1,05 Prozent auf 851,20 CHF) und Logitech (-0,87 Prozent auf 81,58 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3.848.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 280,868 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,73 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.04.2026Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen