Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

SMI im Fokus

In Zürich standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 13.119,53 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,549 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,942 Prozent auf 12.977,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13.101,33 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.963,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13.140,01 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 13.183,28 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, bei 13.529,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der SMI einen Wert von 12.219,63 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,965 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.063,53 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Alcon (+ 2,89 Prozent auf 50,16 CHF), Novartis (+ 1,93 Prozent auf 115,90 CHF), Nestlé (+ 1,60 Prozent auf 77,32 CHF), Roche (+ 0,66 Prozent auf 321,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,52 Prozent auf 174,20 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-5,26 Prozent auf 79,98 CHF), Swiss Re (-3,46 Prozent auf 119,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,87 Prozent auf 81,16 CHF), Sika (-1,79 Prozent auf 140,10 CHF) und Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 541,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.673.265 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 273,624 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net