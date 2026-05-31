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SIX-Handel im Blick

Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

02.06.26 09:27 Uhr
Aufschläge in Zürich: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone | finanzen.net

Der SMI behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

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SMI
13.367,8 PKT 62,4 PKT 0,47%
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Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,49 Prozent fester bei 13.370,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,605 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,411 Prozent höher bei 13.360,03 Punkten, nach 13.305,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13.381,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13.352,80 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13.136,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der SMI 13.834,10 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bewegte sich der SMI bei 12.198,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,930 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14.063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 4,45 Prozent auf 101,90 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 187,10 CHF), Partners Group (+ 1,80 Prozent auf 837,60 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 77,48 CHF) und Sika (+ 1,64 Prozent auf 151,45 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swiss Re (-1,46 Prozent auf 114,40 CHF), Zurich Insurance (-0,25 Prozent auf 550,40 CHF), Alcon (-0,23 Prozent auf 51,60 CHF), Roche (-0,16 Prozent auf 316,90 CHF) und Nestlé (-0,09 Prozent auf 77,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 620.770 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 286,649 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Mit 6,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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