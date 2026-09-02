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SIX-Handel im Fokus

Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich im Plus

Aufschläge in Zürich: SMI letztendlich im Plus

Wenig Veränderung war zum Handelsende in Zürich zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
82.04 EUR 0.08 EUR 0.10 %
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Alcon AG
60.98 EUR -1.18 EUR -1.90 %
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Amrize
37.46 EUR 0.33 EUR 0.89 %
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Givaudan AG
3,497.00 EUR 90.00 EUR 2.64 %
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Holcim AG
76.22 EUR -0.56 EUR -0.73 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
218.00 EUR -8.10 EUR -3.58 %
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Logitech S.A.
87.50 EUR 1.68 EUR 1.96 %
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Lonza AG (N)
604.40 EUR -15.80 EUR -2.55 %
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Novartis AG
138.16 EUR -2.64 EUR -1.88 %
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Partners Group AG
734.20 EUR 2.60 EUR 0.36 %
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Richemont
197.85 EUR 0.90 EUR 0.46 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.55 EUR -0.75 EUR -0.20 %
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Sika AG
203.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Swiss Re AG
152.65 EUR 1.35 EUR 0.89 %
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UBS
47.31 EUR 0.19 EUR 0.40 %
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Indizes
SMI
14,395.94 CHF 1.17 CHF 0.01 %
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Der SMI beendete den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 14.395,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,653 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,062 Prozent auf 14.385,80 Punkte an der Kurstafel, nach 14.394,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14.324,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14.442,16 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,113 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der SMI bei 14.463,23 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 13.341,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der SMI mit 12.383,47 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,67 Prozent. Bei 14.669,51 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF), Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF) und Logitech (+ 0,73 Prozent auf 82,32 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF), Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF), Alcon (-1,21 Prozent auf 57,30 CHF) und Givaudan (-0,98 Prozent auf 3.250,00 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4.133.093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 295,721 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

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