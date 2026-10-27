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SMI-Performance im Blick

Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der SMI verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
77.60 EUR 2.02 EUR 2.67 %
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Alcon AG
62.54 EUR 0.34 EUR 0.55 %
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Amrize
34.96 EUR 0.43 EUR 1.25 %
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Galderma
198.00 EUR -4.00 EUR -1.98 %
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Geberit AG (N)
613.60 EUR -3.00 EUR -0.49 %
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Holcim AG
71.80 EUR 0.24 EUR 0.34 %
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Nestlé SA (Nestle)
90.06 EUR 0.02 EUR 0.02 %
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Novartis AG
138.58 EUR 1.40 EUR 1.02 %
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Partners Group AG
688.20 EUR 8.00 EUR 1.18 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
430.05 EUR 2.95 EUR 0.69 %
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Sika AG
188.40 EUR -5.05 EUR -2.61 %
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Swiss Re AG
162.45 EUR -2.25 EUR -1.37 %
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Indizes
SMI
14,597.63 CHF 58.68 CHF 0.4 %
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Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 0,40 Prozent auf 14.597,63 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,053 Prozent fester bei 14.546,70 Punkten, nach 14.538,95 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 14.502,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.609,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 13.945,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14.421,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.527,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10,19 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,61 Prozent auf 71,50 CHF), Amrize (+ 2,00 Prozent auf 33,22 CHF), Holcim (+ 1,76 Prozent auf 68,06 CHF), Geberit (+ 1,26 Prozent auf 576,60 CHF) und Novartis (+ 1,02 Prozent auf 128,78 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Galderma (-3,09 Prozent auf 185,00 CHF), Swiss Re (-1,56 Prozent auf 151,50 CHF), Alcon (-0,66 Prozent auf 57,58 CHF), Nestlé (-0,57 Prozent auf 83,25 CHF) und Sika (-0,54 Prozent auf 175,25 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.607.587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 341,410 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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08:01 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.10.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG

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