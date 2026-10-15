Aufschläge in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus

Index-Performance im Blick

15.10.26 17:57 Uhr

Der SMI gewann heute an Wert.

Zum Handelsschluss verbuchte der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,55 Prozent auf 14.349,51 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,597 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,399 Prozent höher bei 14.186,36 Punkten, nach 14.129,93 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14.349,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14.157,48 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 3,63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, bewegte sich der SMI bei 13.808,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der SMI 14.307,31 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.529,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14.669,51 Punkte. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 3,26 Prozent auf 55,12 CHF), Lonza (+ 3,14 Prozent auf 603,80 CHF), Givaudan (+ 2,88 Prozent auf 3.935,00 CHF), Zurich Insurance (+ 2,81 Prozent auf 608,20 CHF) und Nestlé (+ 2,76 Prozent auf 81,07 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3,40 Prozent auf 76,20 CHF), Holcim (-0,40 Prozent auf 64,02 CHF), UBS (-0,13 Prozent auf 39,42 CHF), Galderma (+ 0,17 Prozent auf 172,15 CHF) und Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 600,20 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4.645.475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,413 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,49 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net