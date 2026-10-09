Aufschläge in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich fester

Index-Bewegung

09.10.26 17:57 Uhr

Der SMI schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Am Freitag tendierte der SMI via SIX schlussendlich 1,10 Prozent höher bei 13.787,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,581 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,09 Prozent auf 13.785,96 Punkte an der Kurstafel, nach 13.637,00 Punkten am Vortag.

Bei 13.723,97 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13.811,46 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,712 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2026, den Wert von 13.804,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der SMI 14.215,30 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12.609,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,08 Prozent aufwärts. Bei 14.669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF), Alcon (+ 1,80 Prozent auf 53,14 CHF), Sika (+ 1,73 Prozent auf 173,80 CHF), Lonza (+ 1,56 Prozent auf 572,20 CHF) und Roche (+ 1,45 Prozent auf 357,80 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-2,54 Prozent auf 81,98 CHF), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 883,60 CHF), Amrize (+ 0,33 Prozent auf 30,07 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,56 Prozent auf 576,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.474.879 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,991 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 7,78 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net