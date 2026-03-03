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Index-Bewegung

Aufschläge in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

13.05.26 17:57 Uhr
Aufschläge in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
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Zurich Insurance AG (Zürich)
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SMI
13.213,0 PKT 93,4 PKT 0,71%
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Der SMI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent höher bei 13.212,96 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,551 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,435 Prozent auf 13.176,60 Punkte an der Kurstafel, nach 13.119,53 Punkten am Vortag.

Bei 13.112,02 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13.238,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,04 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.145,91 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 13.600,67 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 12.165,27 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,259 Prozent. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Zurich Insurance (+ 4,07 Prozent auf 563,00 CHF), UBS (+ 3,87 Prozent auf 36,22 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 82,86 CHF), Logitech (+ 1,53 Prozent auf 81,20 CHF) und Richemont (+ 1,36 Prozent auf 156,55 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Givaudan (-2,86 Prozent auf 2.683,00 CHF), Swiss Life (-1,53 Prozent auf 837,60 CHF), Geberit (-1,45 Prozent auf 503,40 CHF), Amrize (-1,38 Prozent auf 40,00 CHF) und Alcon (-1,10 Prozent auf 49,61 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.820.074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,484 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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