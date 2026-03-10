Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels in Grün

SMI-Marktbericht

So performte der SMI zum Handelsende.

Am Dienstag bewegte sich der SMI via SIX schlussendlich 1,02 Prozent fester bei 12.515,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,473 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,293 Prozent fester bei 12.425,98 Punkten, nach 12.389,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 12.537,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12.352,46 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.02.2026, wurde der SMI mit 13.997,13 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 13.242,80 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der SMI einen Stand von 13.000,24 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 5,52 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14.063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,35 Prozent auf 172,30 CHF), Nestlé (+ 2,18 Prozent auf 76,48 CHF), Logitech (+ 2,11 Prozent auf 72,46 CHF), Lonza (+ 1,99 Prozent auf 476,70 CHF) und Holcim (+ 1,83 Prozent auf 65,52 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Givaudan (-1,09 Prozent auf 2.627,00 CHF), UBS (-0,37 Prozent auf 29,30 CHF), Partners Group (-0,07 Prozent auf 804,40 CHF), Geberit (+ 0,00 Prozent auf 535,80 CHF) und Swiss Life (+ 0,44 Prozent auf 825,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4.483.575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 264,915 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net