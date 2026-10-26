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Index-Performance

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsende stärker

Mit dem SMI ging es heute aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
75.58 EUR 2.56 EUR 3.51 %
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Geberit AG (N)
616.60 EUR 9.20 EUR 1.51 %
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Givaudan AG
4,250.00 EUR -100.00 EUR -2.30 %
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Logitech S.A.
98.54 EUR 0.14 EUR 0.14 %
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Novartis AG
137.18 EUR 3.18 EUR 2.37 %
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Partners Group AG
680.20 EUR 12.00 EUR 1.80 %
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Richemont
176.95 EUR 1.45 EUR 0.83 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
427.10 EUR -2.90 EUR -0.67 %
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Sandoz
89.18 EUR 2.48 EUR 2.86 %
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Sika AG
193.45 EUR -0.30 EUR -0.15 %
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Swiss Re AG
164.70 EUR -1.55 EUR -0.93 %
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UBS
42.23 EUR 0.75 EUR 1.81 %
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Indizes
SMI
14,538.95 CHF 76.59 CHF 0.53 %
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Letztendlich stand im SIX-Handel ein Plus von 0,53 Prozent auf 14.538,95 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,069 Prozent stärker bei 14.472,32 Punkten, nach 14.462,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14.462,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.543,91 Punkten erreichte.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13.945,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der SMI bei 14.327,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 12.568,18 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,75 Prozent zu. Bei 14.669,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,80 Prozent auf 69,68 CHF), Sandoz (+ 2,11 Prozent auf 82,36 CHF), Roche (+ 1,43 Prozent auf 396,50 CHF), Richemont (+ 1,02 Prozent auf 163,10 CHF) und Geberit (+ 0,92 Prozent auf 569,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sika (-2,22 Prozent auf 176,20 CHF), Givaudan (-1,33 Prozent auf 3.940,00 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 127,48 CHF), Swiss Re (-0,36 Prozent auf 153,90 CHF) und Logitech (-0,18 Prozent auf 91,20 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3.155.916 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 336,260 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:01 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
23.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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