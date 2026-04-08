Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsstart im Aufwind

SMI-Performance im Fokus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,37 Prozent auf 13.208,80 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,310 Prozent auf 13.200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13.159,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13.189,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.215,00 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,71 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 13.065,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SMI mit 13.421,82 Punkten berechnet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 11.244,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,291 Prozent nach. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,85 Prozent auf 153,80 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 70,84 CHF), Amrize (+ 1,14 Prozent auf 45,27 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,10 Prozent auf 71,58 CHF) und Givaudan (+ 0,86 Prozent auf 2.813,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-3,89 Prozent auf 548,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,22 Prozent auf 182,55 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 681,50 CHF), Nestlé (+ 0,01 Prozent auf 78,95 CHF) und Geberit (+ 0,11 Prozent auf 549,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 490.808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net