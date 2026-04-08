DAX23.830 +0,1%Est505.904 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +2,1%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.381 -0,1%Euro1,1685 -0,1%Öl97,59 +1,2%Gold4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis im Fokus
Top News
Geely-Aktie in Grün: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg Geely-Aktie in Grün: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg
Bitcoin Mining und KI: Warum Miner ihre Bestände jetzt verkaufen Bitcoin Mining und KI: Warum Miner ihre Bestände jetzt verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
SMI-Performance im Fokus

Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsstart im Aufwind

10.04.26 09:27 Uhr
Aufschläge in Zürich: SMI zum Handelsstart im Aufwind | finanzen.net

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
71,24 CHF 0,44 CHF 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amrize
45,25 CHF 0,49 CHF 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
549,60 CHF 0,40 CHF 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.804,00 CHF 15,00 CHF 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
70,80 CHF 1,22 CHF 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
182,10 CHF -0,85 CHF -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
78,94 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
867,80 CHF 5,80 CHF 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richemont
153,95 CHF 2,95 CHF 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
318,50 CHF 1,80 CHF 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
134,10 CHF 0,25 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
681,50 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,60 CHF 0,19 CHF 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
548,00 CHF -22,20 CHF -3,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
13.196,7 PKT 37,1 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen

Der SMI gewinnt im SIX-Handel um 09:10 Uhr 0,37 Prozent auf 13.208,80 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,310 Prozent auf 13.200,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13.159,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13.189,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13.215,00 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 1,71 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 10.03.2026, bei 13.065,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der SMI mit 13.421,82 Punkten berechnet. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, bei 11.244,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,291 Prozent nach. Bei 14.063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1,85 Prozent auf 153,80 CHF), Holcim (+ 1,81 Prozent auf 70,84 CHF), Amrize (+ 1,14 Prozent auf 45,27 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,10 Prozent auf 71,58 CHF) und Givaudan (+ 0,86 Prozent auf 2.813,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Zurich Insurance (-3,89 Prozent auf 548,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,22 Prozent auf 182,55 CHF), Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 681,50 CHF), Nestlé (+ 0,01 Prozent auf 78,95 CHF) und Geberit (+ 0,11 Prozent auf 549,80 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 490.808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,663 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.2026Nestlé KaufenDZ BANK
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
24.03.2026Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
18.03.2026Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen