Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Freitagmittag

Index im Fokus

25.09.26 12:25 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Am Freitag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,45 Prozent stärker bei 2.247,43 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,586 Prozent fester bei 2.250,38 Punkten in den Freitagshandel, nach 2.237,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2.247,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.257,72 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,696 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2.324,19 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 2.280,32 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 1.947,94 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,48 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. 1.915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 3,37 Prozent auf 40,75 CHF), VAT (+ 1,98 Prozent auf 658,20 CHF), Schindler (+ 1,94 Prozent auf 263,00 CHF), Partners Group (+ 1,73 Prozent auf 601,20 CHF) und Holcim (+ 1,72 Prozent auf 67,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-2,06 Prozent auf 223,40 CHF), Lonza (-1,12 Prozent auf 563,60 CHF), Nestlé (-0,72 Prozent auf 77,38 CHF), Roche (-0,55 Prozent auf 361,40 CHF) und Sandoz (-0,34 Prozent auf 70,54 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1.715.010 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,046 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net