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Aufschläge in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag

24.06.26 15:57 Uhr
Aufschläge in Zürich: So steht der SLI am Nachmittag | finanzen.net

Der SLI zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.

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Aktien
Alcon AG
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Galderma
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Julius Bär
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Kühne + Nagel International AG (KN)
191,60 CHF 7,65 CHF 4,16%
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Richemont
184,15 CHF 5,80 CHF 3,25%
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
333,30 CHF 8,10 CHF 2,49%
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SLI
2.261,2 PKT 29,9 PKT 1,34%
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Im SLI geht es im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 1,28 Prozent aufwärts auf 2.259,90 Punkte. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,017 Prozent stärker bei 2.231,61 Punkten, nach 2.231,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2.260,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2.230,86 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 2.144,98 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 1.992,72 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 1.960,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,06 Prozent nach oben. Bei 2.260,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1.915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 3,91 Prozent auf 182,15 CHF), Alcon (+ 3,79 Prozent auf 55,30 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,64 Prozent auf 190,65 CHF), Richemont (+ 3,17 Prozent auf 184,00 CHF) und Givaudan (+ 3,02 Prozent auf 3.377,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Holcim (-2,19 Prozent auf 74,18 CHF), VAT (-1,70 Prozent auf 657,40 CHF), UBS (-1,25 Prozent auf 40,37 CHF), Julius Bär (-1,06 Prozent auf 65,40 CHF) und Swiss Life (-0,81 Prozent auf 878,80 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1.751.021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,928 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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