SPI-Performance im Fokus

Derzeit wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 1,05 Prozent auf 20.801,76 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,647 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,839 Prozent auf 20.759,12 Punkte an der Kurstafel, nach 20.586,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.759,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 20.835,55 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn gewann der SPI bereits um 1,46 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 20.505,91 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Wert von 20.436,97 Punkten auf. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 17.615,97 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14,03 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 21.440,74 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 10,77 Prozent auf 14,30 CHF), SHL Telemedicine (+ 10,28 Prozent auf 1,03 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 5,14 Prozent auf 1.432,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil BACHEM (-10,13 Prozent auf 67,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF), Xlife Sciences (-4,00 Prozent auf 7,68 CHF) und Orior (-3,38 Prozent auf 9,99 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1.096.941 Aktien gehandelt. Mit 358,929 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net