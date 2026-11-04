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SPI-Kursentwicklung

Aufschläge in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI beendet die Mittwochssitzung im Plus

Der SPI verzeichnete zum Handelsschluss Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ams-OSRAM AG
18.90 EUR -0.55 EUR -2.83 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,367.00 EUR 43.00 EUR 3.25 %
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Bellevue AG
7.30 EUR 0.15 EUR 2.10 %
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Comet Holding AG
367.80 EUR 10.60 EUR 2.97 %
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EvoNext Holdings AG
2.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR -7.87 %
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INFICON HOLDING AG
187.20 EUR 1.40 EUR 0.75 %
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Logitech S.A.
82.82 EUR -1.10 EUR -1.31 %
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Meier Tobler
48.40 EUR 8.00 EUR 19.80 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
431.20 EUR -4.80 EUR -1.10 %
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Straumann Holding AG
108.00 EUR 2.00 EUR 1.89 %
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UBS
44.45 EUR 0.93 EUR 2.14 %
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VAT
614.00 EUR 13.60 EUR 2.27 %
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WISeQey
7.04 USD -0.46 USD -6.13 %
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Indizes
SPI
21,157.72 CHF 360.32 CHF 1.73 %
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Der SPI stieg im SIX-Handel schlussendlich um 1,73 Prozent auf 21.157,72 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,649 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,036 Prozent fester bei 20.804,97 Punkten, nach 20.797,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 21.180,93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.749,51 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 19.397,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Stand von 20.339,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der SPI noch bei 17.036,92 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,98 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21.180,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Meier Tobler (+ 18,97 Prozent auf 45,15 CHF), Logitech (+ 8,72 Prozent auf 83,02 CHF), Barry Callebaut (+ 8,58 Prozent auf 1.303,00 CHF), GAM (+ 8,20 Prozent auf 0,07 CHF) und Straumann (+ 6,28 Prozent auf 107,40 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-6,84 Prozent auf 16,75 CHF), Comet (-6,41 Prozent auf 318,40 CHF), WISeQey (-6,13 Prozent auf 7,04 USD), INFICON (-5,54 Prozent auf 163,60 CHF) und VAT (-4,96 Prozent auf 539,80 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7.282.671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 352,663 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
28.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.

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