SPI-Kursverlauf

Der SPI verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1,11 Prozent fester bei 20.813,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,647 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,839 Prozent fester bei 20.759,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20.586,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20.835,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 20.759,12 Punkten.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 1,52 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 20.505,91 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2026, einen Stand von 20.436,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SPI bei 17.615,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,10 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Zähler.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 11,15 Prozent auf 14,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,07 Prozent auf 1,00 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 4,70 Prozent auf 1.426,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen BACHEM (-10,19 Prozent auf 66,95 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), Xlife Sciences (-6,25 Prozent auf 7,50 CHF), Orior (-4,26 Prozent auf 9,90 CHF) und ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1.902.270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent bei der Bellevue-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net