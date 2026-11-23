Kursverlauf

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:39 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,61 Prozent höher bei 20.619,77 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,591 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,041 Prozent auf 20.502,84 Punkte an der Kurstafel, nach 20.494,43 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20.485,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 20.644,95 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 20.387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20.317,78 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.342,35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 13,03 Prozent zu Buche. Bei 21.440,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 9,24 Prozent auf 13,71 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,40 Prozent auf 0,03 CHF), Comet (+ 7,55 Prozent auf 299,20 CHF), Sensirion (+ 6,94 Prozent auf 78,60 CHF) und INFICON (+ 6,89 Prozent auf 158,20 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,19 Prozent auf 0,12 CHF), HIAG Immobilien (-4,06 Prozent auf 123,00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-2,71 Prozent auf 50,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2.642.699 Aktien gehandelt. Mit 347,376 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net