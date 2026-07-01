Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich freundlich

Kursentwicklung im Fokus

17:57

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Zum Handelsschluss ging es im SPI im SIX-Handel um 1,45 Prozent aufwärts auf 20.206,84 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,484 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,040 Prozent höher bei 19.925,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19.917,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19.925,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.276,07 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,16 Prozent nach oben. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 18.853,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18.123,68 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 16.625,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,77 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.276,07 Punkten. Bei 16.847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ams-OSRAM (+ 13,36 Prozent auf 18,50 CHF), BVZ (+ 9,76 Prozent auf 1.800,00 CHF), Orior (+ 8,42 Prozent auf 15,96 CHF), Feintool International (+ 6,06 Prozent auf 9,80 CHF) und Romande Energie (+ 5,64 Prozent auf 50,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-10,74 Prozent auf 5,40 CHF), Perrot Duval SA (-10,50 Prozent auf 45,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,68 Prozent auf 0,20 CHF), Cicor Technologies (-8,11 Prozent auf 111,00 CHF) und Comet (-5,84 Prozent auf 377,40 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 5.585.949 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 293,150 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net