Aufschläge in Zürich: SPI liegt am Freitagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

30.10.26 15:57 Uhr

Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 20.821,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,613 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,436 Prozent stärker bei 20.884,10 Punkten, nach 20.793,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20.884,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.810,11 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der SPI bei 19.612,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der SPI bei 20.246,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, stand der SPI noch bei 17.063,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 14,14 Prozent zu. Bei 20.918,26 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 8,94 Prozent auf 58,50 CHF), Temenos (+ 3,10 Prozent auf 78,05 CHF), Barry Callebaut (+ 3,05 Prozent auf 1.182,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,91 Prozent auf 0,02 CHF) und TX Group (+ 2,42 Prozent auf 186,40 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-7,60 Prozent auf 4,62 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,17 Prozent auf 0,15 CHF), Comet (-7,02 Prozent auf 344,20 CHF), ASMALLWORLD (-6,04 Prozent auf 1,40 CHF) und INFICON (-5,84 Prozent auf 174,20 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2.392.388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,011 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net