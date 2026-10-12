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Index-Bewegung

Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus

Der SPI behält sein positives Vorzeichen auch am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barry Callebaut AG (N)
1,130.00 EUR 29.00 EUR 2.63 %
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Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
6.05 EUR 0.05 EUR 0.83 %
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Curatis AG
20.00 EUR -1.00 EUR -4.76 %
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EvoNext Holdings AG
2.34 EUR -0.02 EUR -0.85 %
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Feintool International AG (N) (FIH)
12.20 EUR -0.60 EUR -4.69 %
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MindMaze Therapeutics
0.15 EUR 0.00 EUR -3.18 %
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Orell Fuessli AG
144.00 EUR -2.00 EUR -1.37 %
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Private Equity Holding AG
62.00 EUR -0.50 EUR -0.80 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
397.20 EUR 3.60 EUR 0.91 %
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Santhera Pharmaceuticals AG
15.32 EUR 0.02 EUR 0.13 %
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StarragTornos Holding
38.40 EUR -0.20 EUR -0.52 %
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Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
55.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SPI
19,626.93 CHF 84.24 CHF 0.43 %
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Am Montag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,32 Prozent höher bei 19.605,00 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,446 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,305 Prozent auf 19.602,34 Punkte an der Kurstafel, nach 19.542,69 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19.605,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.596,32 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 19.454,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 20.023,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 17.212,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,47 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20.636,94 Punkten. Bei 16.847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 11,87 Prozent auf 2,45 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,04 Prozent auf 0,15 CHF), Feintool International (+ 3,04 Prozent auf 11,85 CHF), Orell Fuessli (+ 2,58 Prozent auf 139,00 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,38 Prozent auf 14,62 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,86 Prozent auf 5,12 CHF), Curatis (-7,61 Prozent auf 18,20 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,22 Prozent auf 48,80 CHF), StarragTornos (-3,89 Prozent auf 34,60 CHF) und Private Equity (-3,62 Prozent auf 58,60 CHF) unter Druck.

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 263.722 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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25.02.13 Roche kaufen S&P Equity Research
22.02.13 Roche halten Citigroup Corp.
05.02.13 Roche halten Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.13 Roche kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.13 Roche kaufen Barclays Capital

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