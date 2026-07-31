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SPI aktuell

Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

Der SPI verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.04 EUR 0.00 EUR -2.50 %
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ASMALLWORLD AG
0.52 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
20.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Clariant AG (N)
10.27 EUR 0.45 EUR 4.58 %
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Comet Holding AG
355.40 EUR -27.20 EUR -7.11 %
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Compagnie Financiere Tradition S.A.
314.00 EUR -16.00 EUR -4.85 %
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Curatis AG
22.40 EUR -0.40 EUR -1.75 %
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EvoNext Holdings AG
2.32 EUR 0.06 EUR 2.65 %
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Highlight Event and Entertainment AG
5.65 EUR -0.15 EUR -2.59 %
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Idorsia AG
6.22 EUR -0.57 EUR -8.39 %
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Logitech S.A.
89.28 EUR 0.56 EUR 0.63 %
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MindMaze Therapeutics
0.21 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Private Equity Holding AG
65.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
390.40 EUR 2.40 EUR 0.62 %
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UBS
45.69 EUR -0.60 EUR -1.30 %
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Indizes
SPI
20,208.44 CHF 47.28 CHF 0.23 %
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Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent stärker bei 20.208,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,492 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20.217,07 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.161,16 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 20.180,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.277,41 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Wert von 20.326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.551,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bewegte sich der SPI bei 16.525,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,78 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.491,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 17,97 Prozent auf 0,24 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,03 Prozent auf 20,25 CHF), Clariant (+ 6,99 Prozent auf 9,79 CHF), Comet (+ 6,80 Prozent auf 348,60 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,09 Prozent auf 0,61 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-7,52 Prozent auf 5,66 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), Private Equity (-4,09 Prozent auf 61,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,72 Prozent auf 285,00 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,60 Prozent auf 5,35 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.862.811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 306,026 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK
29.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.