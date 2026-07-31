Aufschläge in Zürich: SPI schlussendlich mit Zuschlägen

SPI aktuell

03.08.26 17:57 Uhr

Der SPI verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Der SPI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent stärker bei 20.208,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,492 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20.217,07 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20.161,16 Punkte).

Das Tagestief des SPI betrug 20.180,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 20.277,41 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Wert von 20.326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18.551,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, bewegte sich der SPI bei 16.525,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,78 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.491,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell MindMaze Therapeutics (+ 17,97 Prozent auf 0,24 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,03 Prozent auf 20,25 CHF), Clariant (+ 6,99 Prozent auf 9,79 CHF), Comet (+ 6,80 Prozent auf 348,60 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,09 Prozent auf 0,61 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Idorsia (-7,52 Prozent auf 5,66 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), Private Equity (-4,09 Prozent auf 61,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,72 Prozent auf 285,00 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,60 Prozent auf 5,35 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 3.862.811 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 306,026 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net