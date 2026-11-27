SPI im Fokus

Der SPI schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Am Freitag tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,43 Prozent höher bei 20.894,62 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,625 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,184 Prozent auf 20.844,00 Punkte an der Kurstafel, nach 20.805,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 20.940,51 Punkte, das Tagestief hingegen 20.822,07 Zähler.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,91 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der SPI einen Wert von 20.599,98 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 20.263,22 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Wert von 17.640,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,54 Prozent aufwärts. Bei 21.440,74 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16.847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 8,95 Prozent auf 8,28 CHF), WISeQey (+ 8,49 Prozent auf 5,82 USD), DOTTIKON ES (+ 7,79 Prozent auf 297,50 CHF), ams-OSRAM (+ 6,83 Prozent auf 15,64 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 5,92 Prozent auf 0,13 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil GAM (-10,00 Prozent auf 0,05 CHF), Molecular Partners (-7,50 Prozent auf 2,22 CHF), EvoNext (-4,31 Prozent auf 2,00 CHF), BACHEM (-4,09 Prozent auf 64,50 CHF) und Feintool International (-1,90 Prozent auf 10,30 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3.304.072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 357,064 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie weist mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net