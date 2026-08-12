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SMI im Blick

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SMI

Der SMI kam am vierten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
88.80 EUR -1.26 EUR -1.40 %
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Amrize
39.99 EUR -0.81 EUR -1.99 %
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Geberit AG (N)
583.60 EUR -10.00 EUR -1.68 %
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Kühne + Nagel International AG (KN)
215.80 EUR 2.20 EUR 1.03 %
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Logitech S.A.
89.40 EUR -0.62 EUR -0.69 %
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Lonza AG (N)
612.00 EUR 8.00 EUR 1.32 %
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Nestlé SA (Nestle)
86.70 EUR 2.23 EUR 2.64 %
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Partners Group AG
778.80 EUR -6.40 EUR -0.82 %
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Richemont
208.40 EUR 1.30 EUR 0.63 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
386.15 EUR -2.30 EUR -0.59 %
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Sika AG
202.30 EUR -4.20 EUR -2.03 %
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Swiss Re AG
147.35 EUR 1.75 EUR 1.20 %
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UBS
46.63 EUR -0.04 EUR -0.09 %
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Indizes
SMI
14,475.13 CHF 25.66 CHF 0.18 %
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Schlussendlich schloss der SMI den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 14.475,13 Punkten ab. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,686 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 14.460,27 Punkte an der Kurstafel, nach 14.449,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14.526,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14.459,25 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,681 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14.266,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der SMI noch bei 13.212,96 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 11.978,85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14.669,51 Punkten. Bei 12.053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3,09 Prozent auf 209,90 CHF), Logitech (+ 2,63 Prozent auf 84,30 CHF), Nestlé (+ 2,54 Prozent auf 81,07 CHF), Lonza (+ 1,17 Prozent auf 572,80 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 195,60 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Amrize (-1,31 Prozent auf 37,65 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,15 CHF), Partners Group (-0,93 Prozent auf 724,00 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 362,30 CHF) und Geberit (-0,66 Prozent auf 542,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2.871.205 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 313,070 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.

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