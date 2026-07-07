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Aufsicht

Nagarro-Aktie schwächer: Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest

Nagarro-Aktie schwächer: Bafin stellt Fehler in Bericht zu 2022 fest

Beim IT-Dienstleister Nagarro hat die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin Fehler im Abschlussbericht 2022 festgestellt.

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Das teilte der SDAX-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Die Aufsicht habe dem Konzern am 10. Juni die Fehlerhaftigkeit im Rahmen einer stichprobenartigen Bilanzkontrolle mitgeteilt. Demnach seien der Konzernabschluss sowie der Lagebericht betroffen. Im Wesentlichen gehe es um die Aufzeichnung, Erfassung und geografische Aufschlüsselung von Umsatzerlösen sowie die erstmalige bilanzielle Erfassung von Unternehmenserwerben. Hinzu kämen die Beschreibung des Geschäftsmodells und die Risikoberichterstattung im Lagebericht. Die Nagarro-Aktie gibt nachbörslich via Tradegate um 0,33 Prozent nach auf 76,10 Euro.

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Nagarro ist der Auffassung, dass die Berichte keine im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wesentlichen Fehler aufweisen und legte Widerspruch ein. Ein Antrag auf aufschiebende Wirkung des Widerspruchs scheiterte aber am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Nun sei damit zu rechnen, dass die Bafin die Fehlerfeststellungen auch während des noch laufenden Widerspruchsverfahrens unverzüglich veröffentlichen werde, hieß es vom Unternehmen.

Etwaige bestandskräftige Fehlerfeststellungen hätten nach Information der Gesellschaft keine Auswirkungen auf spätere Konzernabschlüsse oder zusammengefasste Lageberichte, hieß es. Zudem habe die Gesellschaft nach externen Vorwürfen aus der Vergangenheit bezüglich Betrugs bereits eine unabhängige Untersuchung von Vorwürfe beauftragt. Keine der in früheren Medienberichterstattungen oder Kommentaren von Leerverkäufern vorgebrachten Behauptungen habe sich als begründet erwiesen, es seien auch keine Hinweise auf Betrug oder ein Fehlverhalten gefunden worden, so Nagarro.

/men/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: nagarro

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro SE Buy Warburg Research