Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die BASF-Aktie

Anpassung im Portfolio

Anleger sollten BASF nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

BASF meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 04.05.2026. Am 05.05.2026 wurde der Handel mit BASF-Anteilen gemeldet. Bock, Dr. Kurt, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 04.05.2026 um BASF-Anteile aus. Bock, Dr. Kurt erwarb 2.330 Aktien zu einem Kurs von je 53,63 EUR. An diesem Tag wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,40 Prozent auf 52,68 EUR nach oben.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um 2,10 Prozent auf 53,55 EUR. Die Anzahl der gehandelten BASF-Aktien belief sich an jenem Tag auf 5.046 Stück. Die Marktkapitalisierung von BASF beziffert sich unterdessen auf 46,81 Mrd. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 885.658.048 Papiere.

Am 04.05.2026 wurden bereits BASF-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Die Erhöhung der BASF-Aktien im Depot um 2.000 Anteilsscheine zu je 54,00 EUR meldete Vorstand, Kothrade, Dr. Stephan.

Redaktion finanzen.net