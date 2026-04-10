DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3200 -0,3%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.030 -0,2%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
Webinar: Pulverfass Geopolitik - dein technischer Börsenkompass im Schatten des Iran-Konflikts Webinar: Pulverfass Geopolitik - dein technischer Börsenkompass im Schatten des Iran-Konflikts
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Portfolio geändert

Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die CLOCKCHAIN-Aktie

11.04.26 08:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei CLOCKCHAIN.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CLOCKCHAIN AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
2,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 07.04.2026 wurden bei CLOCKCHAIN Managers’ Transactions erfasst. Am 10.04.2026 wurde die Transaktion bekannt. Bäumler, Matthias, Aufsichtsrat bei CLOCKCHAIN, fügte dem eigenen Portfolio 50.000 CLOCKCHAIN-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.04.2026 einen Wert von jeweils 3,00 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die CLOCKCHAIN-Aktie dann im FSE-Handel bei 2,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die CLOCKCHAIN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 2,80 EUR. CLOCKCHAIN wird aktuell mit einem Börsenwert von 3,86 Mio. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.378.750.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CLOCKCHAIN AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv