Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die CLOCKCHAIN-Aktie

Portfolio geändert

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei CLOCKCHAIN.

Am 07.04.2026 wurden bei CLOCKCHAIN Managers’ Transactions erfasst. Am 10.04.2026 wurde die Transaktion bekannt. Bäumler, Matthias, Aufsichtsrat bei CLOCKCHAIN, fügte dem eigenen Portfolio 50.000 CLOCKCHAIN-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 07.04.2026 einen Wert von jeweils 3,00 EUR. Zum Vortag unverändert notierte die CLOCKCHAIN-Aktie dann im FSE-Handel bei 2,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich am Veröffentlichungstag der BaFin-News letztlich die CLOCKCHAIN-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 2,80 EUR. CLOCKCHAIN wird aktuell mit einem Börsenwert von 3,86 Mio. Euro gelistet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.378.750.

Redaktion finanzen.net