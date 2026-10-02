Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die EON SE-Aktie

Depot umstrukturiert

02.10.26 08:01 Uhr

Wie sich die EON SE-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Am 01.10.2026 wurden bei EON SE Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 01.10.2026 gemeldet. Aufsichtsrat Schmitz, Andreas stockte am 01.10.2026 das Investment in EON SE-Aktien auf. Schmitz, Andreas erwarb 11.927 Aktien zu je 16,76 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,10 Prozent auf 16,74 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die EON SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um Prozent auf EUR. Der Marktwert von EON SE beträgt unterdessen 44,08 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 2.614.285.568.

Am 24.06.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Die Erhöhung der EON SE-Aktien im Depot um 4.602 Anteilsscheine zu je 17,38 EUR meldete Vorstand, Jakobi, Nadia.

Redaktion finanzen.net