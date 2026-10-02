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Depot umstrukturiert

Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die EON SE-Aktie

Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die EON SE-Aktie

Wie sich die EON SE-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
16.75 EUR 0.01 EUR 0.06 %
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Am 01.10.2026 wurden bei EON SE Managers’ Transactions erfasst. Die Transaktion wurde am 01.10.2026 gemeldet. Aufsichtsrat Schmitz, Andreas stockte am 01.10.2026 das Investment in EON SE-Aktien auf. Schmitz, Andreas erwarb 11.927 Aktien zu je 16,76 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,10 Prozent auf 16,74 EUR.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die EON SE-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um Prozent auf EUR. Der Marktwert von EON SE beträgt unterdessen 44,08 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 2.614.285.568.

Am 24.06.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Die Erhöhung der EON SE-Aktien im Depot um 4.602 Anteilsscheine zu je 17,38 EUR meldete Vorstand, Jakobi, Nadia.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: E.ON

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Datum Rating Analyst
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.

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