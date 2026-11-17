Depotänderung

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei PVA TePla für Aufsehen.

Zum 13.11.2026 wurde bei PVA TePla ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 16.11.2026 wurde der Handel mit PVA TePla-Anteilen gemeldet. Jahn, Dr. Myriam, Aufsichtsrat bei PVA TePla, hat am 13.11.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 700 Aktien zu je 27,44 EUR. Die PVA TePla-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 6,60 Prozent im Minus bei 25,42 EUR.

Die PVA TePla-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,60 Prozent auf 25,58 EUR. In der Summe wechselten via FSE 1.000 PVA TePla-Aktien den Besitzer. Die Aktien von PVA TePla sind unterdessen 529,14 Mio. Euro wert. Im Free Float befinden sich derzeit 20.718.132 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 26.08.2026 erfasst. Damals erstand Aufsichtsrat, De Wolf, Prof. Dr. Ingrid, 1.735 Aktien zu jeweils einem Preis von 29,00 EUR.

Redaktion Finanzen.net